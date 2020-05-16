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В Ровно от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер инженер Ровенского филиала «Суспільного» Николай Теремок.
Об этом сообщила пресс-служба издания.
Отмечается, что он один из шести работников, у которых подтвердили заражение коронавирусом. На «UA: РОВНО» Николай Теремок работал 25 лет.
— Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином. Коллектив «Суспільного» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Теремка, – сказано в сообщении.
Отмечается, что с 12 мая все работники Ровенского филиала «Суспільного» перешли на дистанционный режим работы из-за подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников.
Напомним, что по состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине составляет 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.
При этом, в Николаевской области количество больных COVID-19 выросло до 238 человек, за сутки — 2 новых случая.
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В Ровно от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер инженер Ровенского филиала «Суспільного» Николай Теремок.
Об этом сообщила пресс-служба издания.
Отмечается, что он один из шести работников, у которых подтвердили заражение коронавирусом. На «UA: РОВНО» Николай Теремок работал 25 лет.
— Всегда был ответственным специалистом, приветливым коллегой, хорошим доброжелательным человеком и прекрасным семьянином. Коллектив «Суспільного» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Теремка, – сказано в сообщении.
Отмечается, что с 12 мая все работники Ровенского филиала «Суспільного» перешли на дистанционный режим работы из-за подтвержденных случаев заболевания COVID-19 у сотрудников.
Напомним, что по состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине составляет 17 тысяч 858 случаев, за сутки — 528 новых случаев.
При этом, в Николаевской области количество больных COVID-19 выросло до 238 человек, за сутки — 2 новых случая.