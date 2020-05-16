По состоянию на утро 16 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 238 человек, за сутки — 2 новых случая.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели 3 человека. При этом, всего выздоровели 82 человека, 6 — умерло.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

Николаев — 40 человек;

Южноукраинск — 37 человек;

Первомайск — 9 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

Врадиевский район — 6 человек;

Доманевский район — 55 человек;

Казанковский район — 1 человек;

Николаевский район — 1 человек;

Новоодесский район — 37 человек;

Снигиревский район — 1 человек

Кривоозерский район — 1 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 15 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области составляло 236 человек, из которых 47 медработников.