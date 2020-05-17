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В Николаеве в воскресенье утром, 17 мая, мужчина покончил с жизнью самоубийством, выпрыгнув с восьмого этажа.
Об этом пишет «Преступности.НЕТ», ссылаясь на информацию отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
— Происшествие произошло в многоэтажном доме по проспекту Центральном, 189. 52-летний мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на восьмом этаже и скончался на месте. Предварительно установлено, что погибший и ранее неоднократно высказывал намерения о суициде, — пишет издание.
На месте работают сотрудники полиции и выясняют все подробности происшествия.
По факту случившегося открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой самоубийство.
Напомним, в Николаеве, в ночь на 21 апреля во время патрулирования города, экипаж патрульной полиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с Широкобальського моста.
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В Николаеве в воскресенье утром, 17 мая, мужчина покончил с жизнью самоубийством, выпрыгнув с восьмого этажа.
Об этом пишет «Преступности.НЕТ», ссылаясь на информацию отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
— Происшествие произошло в многоэтажном доме по проспекту Центральном, 189. 52-летний мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на восьмом этаже и скончался на месте. Предварительно установлено, что погибший и ранее неоднократно высказывал намерения о суициде, — пишет издание.
На месте работают сотрудники полиции и выясняют все подробности происшествия.
По факту случившегося открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой самоубийство.
Напомним, в Николаеве, в ночь на 21 апреля во время патрулирования города, экипаж патрульной полиции спас мужчину, который хотел спрыгнуть с Широкобальського моста.