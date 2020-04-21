В Николаеве, в ночь на 21апреля во время патрулирования города, экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который сидел на перилах Широкобальського моста, патрульным мужчина сказал, что хочет спрыгнуть с моста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Пытаясь поговорить с мужчиной полицейские поняли, что он всерьез намерен прыгнуть. На контакт человек не шел. Уговоры также не помогали. Поэтому патрульные приняли решение действовать быстро и решительно.

— Так, когда человек на мгновение потерял бдительность, стражи правопорядка быстро подбежали к нему, схватили за куртку и пояс и перетащили его на пешеходную дорожку. Гражданин находился в шоковом состоянии. На место происшествия была вызвана скорая. Мужчину передано медикам, - сказано в сообщении.

Напомним, ночью 9 апреля в Николаеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой.