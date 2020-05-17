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С подозрением на бешенство в Новобугскую центральную районную больницу госпитализировали шестерых человек — все они члены одной семьи. В настоящее время они проходят полный курс лечения в больнице.
Об этом рассказал главврач ЦРБ Владимир Лущенко, передает UA:Миколаїв.
— Это родители, трое детей и бабушка. Были в контакте с собакой, которая сдохла. На сегодняшний день люди здоровые, все лекарства, которые нужны, они получают, находятся на полном курсе лечения. Жители одного из сел Новобугского района, — говорит главный врач больницы Владимир Лущенко.
По словам заместителя директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр» Александра Игнатенкова, если у собаки не будет подтверждено бешенство, то курс лечения прервут.
— Если бешенство не будет подтверждено у животного, тогда не будет продлен курс антирабической помощи, люди не будут получать полный курс. Если будет подтвержден, то люди получат полный курс, — рассказал Александр Игнатенков.
Напомним, ранее Центральную районную больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.
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С подозрением на бешенство в Новобугскую центральную районную больницу госпитализировали шестерых человек — все они члены одной семьи. В настоящее время они проходят полный курс лечения в больнице.
Об этом рассказал главврач ЦРБ Владимир Лущенко, передает UA:Миколаїв.
— Это родители, трое детей и бабушка. Были в контакте с собакой, которая сдохла. На сегодняшний день люди здоровые, все лекарства, которые нужны, они получают, находятся на полном курсе лечения. Жители одного из сел Новобугского района, — говорит главный врач больницы Владимир Лущенко.
По словам заместителя директора государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр» Александра Игнатенкова, если у собаки не будет подтверждено бешенство, то курс лечения прервут.
— Если бешенство не будет подтверждено у животного, тогда не будет продлен курс антирабической помощи, люди не будут получать полный курс. Если будет подтвержден, то люди получат полный курс, — рассказал Александр Игнатенков.
Напомним, ранее Центральную районную больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.