В Центральную районную больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.

Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».

В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Также карантин продлен в селе Станционное Новобугского городского совета.

Напомним, в январе этого года в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.

Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала о рисках заразиться бешенством и мерах первой неотложной помощи при укусах собак.