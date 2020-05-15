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В Центральную районную больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.
Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».
В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Также карантин продлен в селе Станционное Новобугского городского совета.
Напомним, в январе этого года в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.
Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала о рисках заразиться бешенством и мерах первой неотложной помощи при укусах собак.
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В Центральную районную больницу Нового Буга из Софиевской объединенной территориальной общины поступило шесть человек с подозрением на бешенство.
Об этом сообщает местное издание «Тут.Инфо».
В селах Счастливцево, Ульяновка, Софиевка объявлен карантин. Также карантин продлен в селе Станционное Новобугского городского совета.
Напомним, в январе этого года в Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила собака.
Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала о рисках заразиться бешенством и мерах первой неотложной помощи при укусах собак.