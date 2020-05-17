В окрестностях села Очаково Голопристанского района Херсонской области фермеры распахали целинные земли, которые входят в состав объекта Изумрудной сети UA0000215 «Кинбурнская коса».

Об этом сообщает Украинская природоохранная группа в Facebook.

— Увиденное — не только преступление, но и действие, которое не подлежит никакому логическому объяснению. Всего было распахано около 400 га целины (393, если быть точным), которые даже в советские времена, с очень интенсивным сельским хозяйством, не пахалась, — сказано в сообщении.

Эта местность также ценна в историко-археологическом отношении, в частности здесь сосредоточено более 300 курганов, часть из них были повреждены при распашке. Скопление курганов свидетельствует о том, что эта территория была святой землей для народов, которые ее населяли. Земельные работы уничтожили огромное количество растений и животные потеряли свои «дома».

— Совершенное деяние является беспрецедентным актом вандализма против природы, в ходе которого нарушены многие законодательные акты. Прежде всего, это Земельный кодекс Украины, Закон Украины «Об охране земель», а также международная Бернская конвенция, согласно которой Украина создает и охраняет территории Изумрудной сети, — подчеркнули в организации.

Украинская природоохранная группа также назвала происшествие «настоящей экологической катастрофой», которую украинцы еще не осознали.

Ранее сообщалось, что активисты очистили от мусора рекреационный участок «Кинбурнская стрелка».