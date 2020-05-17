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Вчера, 16 мая, работники Национального природного парка «Белобережье Святослава» вместе с представителями общественной организации «Кинбурн» убрали территорию рекреационного участка «Кинбурнская стрелка».
Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Елена Ивашко.
— Парк с общественной организацией «Кинбурн» убрали территорию рекреационного участка «Кинбурнская стрелка». Хотя там реально было чисто. Я никогда не была в восторге от того, что мой любимый Кончик Косы урбанизируется. Я-то его помню и знаю другим. Но. Если кто-то попытается его хоть как- то сохранить, уже неплохо. Конечно, жаль. Ту Косу мы уже потеряли. Помним, любим..., — написала Елена Ивашко.
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе в Геродотовом лесу неизвестные устроили свалку.
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Вчера, 16 мая, работники Национального природного парка «Белобережье Святослава» вместе с представителями общественной организации «Кинбурн» убрали территорию рекреационного участка «Кинбурнская стрелка».
Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Елена Ивашко.
— Парк с общественной организацией «Кинбурн» убрали территорию рекреационного участка «Кинбурнская стрелка». Хотя там реально было чисто. Я никогда не была в восторге от того, что мой любимый Кончик Косы урбанизируется. Я-то его помню и знаю другим. Но. Если кто-то попытается его хоть как- то сохранить, уже неплохо. Конечно, жаль. Ту Косу мы уже потеряли. Помним, любим..., — написала Елена Ивашко.
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе в Геродотовом лесу неизвестные устроили свалку.