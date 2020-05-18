Во Врадиевке столкнулись мотоблок Зубр и мотоцикл Lifan, в результате аварии в больницу попал 16-летний парень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло 16 мая в 20:25 за рулем мотоцикла находился 16-летний местный житель, водитель мотоблока 51-летний мужчина не пострадал.

— Предварительно событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.

Напомним, в селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.