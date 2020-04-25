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В селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее с телесными повреждениями госпитализировали в детскую областную больницу.
— Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.
Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.
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В селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее с телесными повреждениями госпитализировали в детскую областную больницу.
— Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.
Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов