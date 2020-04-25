В селе Петрово-Солониха Николаевского района в ночь на 25 апреля 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением в результате мотоцикл перевернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее с телесными повреждениями госпитализировали в детскую областную больницу.

— Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии, - сказано в сообщении.

Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.