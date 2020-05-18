В Николаевской области прокуратура через суд требует расторгнуть договор и вернуть государству землю стоимостью около 1 миллиона гривен, которую жители Вознесенского района использовали не по назначению.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Установлено, что двум жителям Вознесенского района были переданы в аренду земельные участки общей площадью больше 30 гектаров стоимостью почти 1 миллион гривен для сенокошения и выпаса скота.

Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, люди использовали участки не по целевому назначению, а именно выращивали на них ячмень и подсолнечник: пастбища использовались как пашня для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Отмечается, что такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощению земель и к значительным потерям из бюджета, поскольку арендная плата за земли этой категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню.

С целью защиты интересов государства в сфере земельного законодательства, местная прокуратура в суд предъявила два иска о досрочном расторжении договоров аренды земли и возвращении государству земель.

Напомним, что в прокуратуре считают незаконным решение горсовета Николаева о передаче в аренду земельного участка в сквере «Освобождение» по улице Строителей под строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом, и аннулировать договор.