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В Николаевской области прокуратура через суд требует расторгнуть договор и вернуть государству землю стоимостью около 1 миллиона гривен, которую жители Вознесенского района использовали не по назначению.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Установлено, что двум жителям Вознесенского района были переданы в аренду земельные участки общей площадью больше 30 гектаров стоимостью почти 1 миллион гривен для сенокошения и выпаса скота.
Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, люди использовали участки не по целевому назначению, а именно выращивали на них ячмень и подсолнечник: пастбища использовались как пашня для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
Отмечается, что такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощению земель и к значительным потерям из бюджета, поскольку арендная плата за земли этой категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню.
С целью защиты интересов государства в сфере земельного законодательства, местная прокуратура в суд предъявила два иска о досрочном расторжении договоров аренды земли и возвращении государству земель.
Напомним, что в прокуратуре считают незаконным решение горсовета Николаева о передаче в аренду земельного участка в сквере «Освобождение» по улице Строителей под строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом, и аннулировать договор.
В Николаевской области прокуратура через суд требует расторгнуть договор и вернуть государству землю стоимостью около 1 миллиона гривен, которую жители Вознесенского района использовали не по назначению.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Установлено, что двум жителям Вознесенского района были переданы в аренду земельные участки общей площадью больше 30 гектаров стоимостью почти 1 миллион гривен для сенокошения и выпаса скота.
Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, люди использовали участки не по целевому назначению, а именно выращивали на них ячмень и подсолнечник: пастбища использовались как пашня для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
Отмечается, что такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощению земель и к значительным потерям из бюджета, поскольку арендная плата за земли этой категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню.
С целью защиты интересов государства в сфере земельного законодательства, местная прокуратура в суд предъявила два иска о досрочном расторжении договоров аренды земли и возвращении государству земель.
Напомним, что в прокуратуре считают незаконным решение горсовета Николаева о передаче в аренду земельного участка в сквере «Освобождение» по улице Строителей под строительство магазина спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом, и аннулировать договор.