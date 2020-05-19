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В Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев болезни коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщает Укринформ.
— В Беларуси 31 508 случаев COVID-19, - говорится в сообщении.
Количество новых случаев за последние сутки составляет 936.
Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 175 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 10 620 пациентов.
Всего в Беларуси проведено 375 076 тестов.
Напомним, что в России состоянием на утро 19 мая зафиксировано 9 тысяч 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего количество больных коронавирусом составляет 299 тысяч 941.
В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.
В Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев болезни коронавируса (COVID-19).
Об этом сообщает Укринформ.
— В Беларуси 31 508 случаев COVID-19, - говорится в сообщении.
Количество новых случаев за последние сутки составляет 936.
Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 175 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 10 620 пациентов.
Всего в Беларуси проведено 375 076 тестов.
Напомним, что в России состоянием на утро 19 мая зафиксировано 9 тысяч 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего количество больных коронавирусом составляет 299 тысяч 941.
В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.