В Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев болезни коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Укринформ.

— В Беларуси 31 508 случаев COVID-19, - говорится в сообщении.

Количество новых случаев за последние сутки составляет 936.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 175 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 10 620 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 375 076 тестов.

Напомним, что в России состоянием на утро 19 мая зафиксировано 9 тысяч 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего количество больных коронавирусом составляет 299 тысяч 941.

В Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.