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В Николаеве, в микрорайоне Ракетная роща, на улице Бондаренко загорелся электромобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 20 мая в 10:19.
— На место выехали спасатели, по прибытию пожарные применили для тушения пожара два порошковых огнетушителя, генератор пены средней кратности и водяной ствол. В 10:37 пожар на площади 3 квадратных метра потушили, его причина устанавливается, - сообщили в ГСЧС.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.
В Николаеве, в микрорайоне Ракетная роща, на улице Бондаренко загорелся электромобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 20 мая в 10:19.
— На место выехали спасатели, по прибытию пожарные применили для тушения пожара два порошковых огнетушителя, генератор пены средней кратности и водяной ствол. В 10:37 пожар на площади 3 квадратных метра потушили, его причина устанавливается, - сообщили в ГСЧС.
Как сообщалось ранее, в ночь на 19 мая, на улице Николаевской загорелся моторный отсек и салон автомобиля Toyota Prado, в результате едва не сгорели еще два автомобиля припаркованные рядом.