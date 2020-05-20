Пять из шести подтвержденных в Николаеве за последние сутки случаев коронавируса протекают бессимптомно.

Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.

Он добавил, что COVID-19 у них выявили, взяв анализы при подготовке к плановым операциям, согласно процедуре.

— У нас за последние сутки 6 новых случаев. Все случаи по ЦПМСП № 3 (Центр первичной медико-санитарной помощи, — прим.). Один из больных госпитализирован с пневмонией. Все подозрения проверяются. А другие пять — бессимптомные больные. Мы получили информацию о них, у них есть запланированные операции, — сказал он.

Мэр также отметил, что по его мнению, новые случаи являются «эхом майских праздников».

Напомним, в Николаевской области по состоянию на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.