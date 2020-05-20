|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:10
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.75 грн
|29.42 грн
Пять из шести подтвержденных в Николаеве за последние сутки случаев коронавируса протекают бессимптомно.
Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он добавил, что COVID-19 у них выявили, взяв анализы при подготовке к плановым операциям, согласно процедуре.
— У нас за последние сутки 6 новых случаев. Все случаи по ЦПМСП № 3 (Центр первичной медико-санитарной помощи, — прим.). Один из больных госпитализирован с пневмонией. Все подозрения проверяются. А другие пять — бессимптомные больные. Мы получили информацию о них, у них есть запланированные операции, — сказал он.
Мэр также отметил, что по его мнению, новые случаи являются «эхом майских праздников».
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.
Пять из шести подтвержденных в Николаеве за последние сутки случаев коронавируса протекают бессимптомно.
Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передают НикВести.
Он добавил, что COVID-19 у них выявили, взяв анализы при подготовке к плановым операциям, согласно процедуре.
— У нас за последние сутки 6 новых случаев. Все случаи по ЦПМСП № 3 (Центр первичной медико-санитарной помощи, — прим.). Один из больных госпитализирован с пневмонией. Все подозрения проверяются. А другие пять — бессимптомные больные. Мы получили информацию о них, у них есть запланированные операции, — сказал он.
Мэр также отметил, что по его мнению, новые случаи являются «эхом майских праздников».
Напомним, в Николаевской области по состоянию на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.