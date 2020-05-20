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В Николаевской области состоянием на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 274 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 49 человек;
• Южноукраинск — 39 человек;
• Первомайск — 10 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки 1, всего выздоровели - 99. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Всего обследовано ПЦР - 4407 человек, из них за последние сутки - 167.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.
В Николаевской области состоянием на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 274 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 медработников.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 49 человек;
• Южноукраинск — 39 человек;
• Первомайск — 10 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 38 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки 1, всего выздоровели - 99. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Всего обследовано ПЦР - 4407 человек, из них за последние сутки - 167.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.