В Николаевской области состоянием на 10:00 20 мая выявлено 11 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 274 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 медработников.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:



• Николаев — 49 человек;

• Южноукраинск — 39 человек;

• Первомайск — 10 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

• Врадиевский район — 25 человек;

• Доманевский район — 55 человек;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 38 человек;

• Снигиревский район — 1 человек

• Кривоозерский район — 4 человека.

Выздоровели за сутки 1, всего выздоровели - 99. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7. Всего обследовано ПЦР - 4407 человек, из них за последние сутки - 167.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 зафиксировано 19 тысяч 230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 354 новых случая.