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В Николаевской области на пожаре, возникшем от неосторожности при курении, погиб мужчина.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.
Вчера, 20 мая, в 22:52 поступила информация о пожаре частного дома на улице Кодымском села Конецполь Первомайского района.
По словам женщины, которая сообщила спасателям о пожаре, в здании может находиться ее отец (инвалид I группы). Пожарные во время оперативного разведки обнаружили тело погибшего 1960 года рождения.
В 23:07 пожар на площади 4 м2 локализовали, в 23:10 - ликвидировали. От огня удалось спасти жилой дом, расположенный рядом.
К тушению привлекались 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Предполагаемая причина —неосторожность при курении. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, что 1 мая в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.
В Николаевской области на пожаре, возникшем от неосторожности при курении, погиб мужчина.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.
Вчера, 20 мая, в 22:52 поступила информация о пожаре частного дома на улице Кодымском села Конецполь Первомайского района.
По словам женщины, которая сообщила спасателям о пожаре, в здании может находиться ее отец (инвалид I группы). Пожарные во время оперативного разведки обнаружили тело погибшего 1960 года рождения.
В 23:07 пожар на площади 4 м2 локализовали, в 23:10 - ликвидировали. От огня удалось спасти жилой дом, расположенный рядом.
К тушению привлекались 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Предполагаемая причина —неосторожность при курении. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, что 1 мая в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.