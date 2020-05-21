В Николаевской области на пожаре, возникшем от неосторожности при курении, погиб мужчина.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

Вчера, 20 мая, в 22:52 поступила информация о пожаре частного дома на улице Кодымском села Конецполь Первомайского района.

По словам женщины, которая сообщила спасателям о пожаре, в здании может находиться ее отец (инвалид I группы). Пожарные во время оперативного разведки обнаружили тело погибшего 1960 года рождения.

В 23:07 пожар на площади 4 м2 локализовали, в 23:10 - ликвидировали. От огня удалось спасти жилой дом, расположенный рядом.

К тушению привлекались 4 человека, 1 единица техники ГСЧС. Предполагаемая причина —неосторожность при курении. Для выяснения обстоятельств на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, что 1 мая в Южноукраинске пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры.