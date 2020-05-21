Сотрудники экологической безопасности Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) обнаружили и ликвидировали загрязнение у аварийного танкера Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Следы нефтепродуктов были обнаружены рядом с подтопленными судном Delfi во время регулярного визуального мониторинга акватории сотрудниками отдела экологической безопасности Одесского филиала АМПУ в четверг, 21 мая, в 8:30 утра.

Об обнаруженном загрязнении в установленном порядке было сообщено территориальным подразделениям Государственной экологической инспекции, представители которой отобрали пробы в районе судна Delfi, а сотрудники Администрации Одесского морского порта осуществили отбор проб фоновых показателей качества воды в районе пляжа «Дельфин», у которого находится судно.

«После окончания процедур, необходимых для фиксации загрязнения, АМПУ приняла меры по недопущению распространения загрязнения нефтепродуктами морской воды. Бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов участка портового флота технической службы госпредприятия обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом «Эконадин», — отмечается в сообщении.

По информации АМПУ, загрязнение было полностью ликвидировано, состояние поверхностных вод в районе расположения судна Delfi удовлетворительное, утечки нефтепродуктов отсутствуют.

Напомним, в ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.