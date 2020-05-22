Стали известны новые подробности кровавой трагедии, которая произошла в ночь на пятницу близ села Новоселица Житомирской области. Как стало известно, в ходе конфликта жертвами стрелка стали его приятели-киевляне, с которыми он встречался не первый раз.

Об этом рассказала жена задержанного корреспонденту Сегодня.

«Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», — рассказала жена задержанного Ольга.

Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить. Заканчивая разговор, Ольга риторически добавила: «Хорошо в нашей семье уже не будет никогда».

Также известно, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

Напомним, что о случившемся стало известно в пятницу утром. Как известно, на рыбалку приехала компания старых друзей-киевлян, которые на этом пруду собирались уже не раз. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда.

После распития спиртных напитков 6 мужчин легли спать в сарае на берегу, а двое остались пить с арендатором. Затем арендатор, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать приезжих из своего охотничьего ружья.

Сначала он убил двух остававшихся рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых, которые пошли спать. В целом он успел убить семерых. Один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, добраться до деревни и вызвать полицию.

Ранее сообщалось также, что Офис генерального прокурора взял под контроль дело о расстреле семи человек на Житомирщине, которое ведет полиция.