В частном пансионате для лиц преклонного возраста в селе Зазимье на Киевщине зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Болезнь подтвердили пока у 8 человек.

Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины.

«По состоянию на 22 мая в учреждении находятся 19 подопечных и 4 человека из персонала, подтверждены 8 случаев инфекционного заболевания. Пансионат закрыт для посетителей. В течение 36 суток персонал бессменно работает в условиях изоляции», — говорится в сообщении.

Как сообщил администратор учреждения Богдан Даниленко, «пансионат нуждается в помощи от государственных органов власти относительно получения четкого алгоритма действий в данной ситуации».

Так, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами пансионат обеспечен, однако отсутствуют изоляционные костюмы для персонала.

«По словам директора учреждения, с начала вспышки инфекции пансионатом были приобретены быстрые тесты, которые проводились трижды со всеми подопечными и персоналом, дважды брались анализы у 3 человек медицинскими работниками», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в Офисе омбудсмена, по результатам дистанционного мониторинга ситуации будет направлено письмо в Киевскую областную государственную администрацию.

Напомним, на Ровенщине в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 12 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, здесь заболели 6 работников и 6 подопечных.