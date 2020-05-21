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На Ровенщине в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 12 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, здесь заболели 6 работников и 6 подопечных.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести расследование.
— Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Привлекайте департамент соцзащиты и других специалистов. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска, - отметил Виталий Коваль во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из обнаруженных человек находятся в стационаре, остальные — на самоизоляции. Все больные из одного корпуса и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют контактных лиц.
Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. Чтобы предотвратить распространение вируса, председатель ОГА Виталий Коваль поручил организовать в заведении вахтовый метод работы.
Напомним, в двух селах Михайловского района Запорожской области усилен карантин из-за вспышки COVID-19, которая произошла после поминального обеда.
На Ровенщине в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 12 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, здесь заболели 6 работников и 6 подопечных.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести расследование.
— Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Привлекайте департамент соцзащиты и других специалистов. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска, - отметил Виталий Коваль во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС.
По словам директора департамента социальной защиты населения ОГА Алексея Шамака, восемь из обнаруженных человек находятся в стационаре, остальные — на самоизоляции. Все больные из одного корпуса и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, они обследуют контактных лиц.
Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. Чтобы предотвратить распространение вируса, председатель ОГА Виталий Коваль поручил организовать в заведении вахтовый метод работы.
Напомним, в двух селах Михайловского района Запорожской области усилен карантин из-за вспышки COVID-19, которая произошла после поминального обеда.