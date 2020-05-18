В двух селах Михайловского района Запорожской области усилен карантин из-за вспышки COVID-19, которая произошла после поминального обеда.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Усиленные противоэпидемические мероприятия проводятся в селах Трудолюбимовка и Ровное.

На данный момент известно, что вспышка COVID-19 произошла после поминального обеда — заболела семья, которая его устраивала, а также трое гостей.

Сейчас проводится проверка контактного круга инфицированных. Также в селах установлены карантинные ограничения на две недели.

Кроме того, решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будут усилены карантинные ограничения в Энергодаре (Запорожская область) с целью недопущения возможных нарушений в работе Запорожской атомной станции и предотвращения риска техногенных аварий, связанных с распространением СОVID-19.

При этом, комиссия приняла решение о смягчении ряда условий карантина для остальных населенных пунктов региона.

По информации главного санитарного врача Запорожской области Романа Терехова, по состоянию на утро 18 мая в Запорожской области зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 382 случая СОVID-19, из них 288 в Запорожье.

Напомним, с 11 мая области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 перешли на адаптивный карантин. Это значит, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.