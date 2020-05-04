Области с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 перейдут на адаптивный карантин после снятия определенных ограничений 11 мая. Это значит, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на внеочередном заседании правительства 4 мая, пишет hromadske.

— Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области — Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости. Мы не можем себе позволить там смягчить условия так же, как в других областях, и мы считаем, что надо вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то — это будет меньше, - пояснил он.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения.

Он отметил, что после принятия решения об адаптивном карантине ответственность за всплеск болезни в определенных регионах будут нести местные власти.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, продлили до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения.