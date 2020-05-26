В Николаеве неизвестный мошенник обманули 79-летнюю местную жительницу на 600 долларов США, пообещав пенсионерке принять участие в акции для скидки в супермаркете города.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

25 мая в Ингульский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам заявительницы, на улице к ней подошла неизвестная женщина, которая предложила принять участие в акции на бытовые товары, которая проходит в супермаркетах города.

Для этого нужно запаковать деньги в специальный конверт и с ним потом прийти за товаром. Только так можно получить значительную скидку. Поверив злоумышленницы, пенсионерка отдала ей 600 долларов США, а взамен получила конверт, как оказалось позже, с нарезанной бумагой.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители принимают меры для розыска злоумышленницы, и в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации аферистов.

Напомним, что в Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.