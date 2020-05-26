|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:33
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.6 грн
В Николаеве неизвестный мошенник обманули 79-летнюю местную жительницу на 600 долларов США, пообещав пенсионерке принять участие в акции для скидки в супермаркете города.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области
25 мая в Ингульский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.
По словам заявительницы, на улице к ней подошла неизвестная женщина, которая предложила принять участие в акции на бытовые товары, которая проходит в супермаркетах города.
Для этого нужно запаковать деньги в специальный конверт и с ним потом прийти за товаром. Только так можно получить значительную скидку. Поверив злоумышленницы, пенсионерка отдала ей 600 долларов США, а взамен получила конверт, как оказалось позже, с нарезанной бумагой.
Следственным отделением Ингульского отдела полиции по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Правоохранители принимают меры для розыска злоумышленницы, и в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации аферистов.
Напомним, что в Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Николаеве неизвестный мошенник обманули 79-летнюю местную жительницу на 600 долларов США, пообещав пенсионерке принять участие в акции для скидки в супермаркете города.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области
25 мая в Ингульский отдел полиции обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.
По словам заявительницы, на улице к ней подошла неизвестная женщина, которая предложила принять участие в акции на бытовые товары, которая проходит в супермаркетах города.
Для этого нужно запаковать деньги в специальный конверт и с ним потом прийти за товаром. Только так можно получить значительную скидку. Поверив злоумышленницы, пенсионерка отдала ей 600 долларов США, а взамен получила конверт, как оказалось позже, с нарезанной бумагой.
Следственным отделением Ингульского отдела полиции по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Правоохранители принимают меры для розыска злоумышленницы, и в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации аферистов.
Напомним, что в Центральном районе 86-летняя женщина стала жертвой аферисток, которым отдала 60 тысяч гривен.