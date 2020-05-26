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В Николаевской области у жителя села нашли автомат, ружья и боеприпасы, которые он хранил дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Получив оперативную информацию о том, что 37-летний житель одного из сел района в своем доме хранит оружие, сотрудники Баштанского отдела полиции совместно с Управлением СБУ в Николаевской области провели в его обыск.
Правоохранители обнаружили и изъяли автомат АК-74, к которому были прикреплены предметы, внешне похожие на глушитель и оптический прицел, а также снаряженный магазин с 24 патронами калибра 5,45 мм. Владелец оружия пояснил, что автомат привез из зоны проведения ООС (АТО) для самозащиты.
Полицейские провели обыск у 34-летнего жителя райцентра: у мужчины изъяли два одноствольных гладкоствольных ружья. По словам владельца, оружие он нашел.
Сейчас следователи Баштанского отдела полиции расследуют материалы уголовных производств, начатых по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Полученное оружие и патроны направлены на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что вчера, 25 мая, в Николаеве полицейские и спецназ задержали мужчину, который продавал боеприпасы.
|
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В Николаевской области у жителя села нашли автомат, ружья и боеприпасы, которые он хранил дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Получив оперативную информацию о том, что 37-летний житель одного из сел района в своем доме хранит оружие, сотрудники Баштанского отдела полиции совместно с Управлением СБУ в Николаевской области провели в его обыск.
Правоохранители обнаружили и изъяли автомат АК-74, к которому были прикреплены предметы, внешне похожие на глушитель и оптический прицел, а также снаряженный магазин с 24 патронами калибра 5,45 мм. Владелец оружия пояснил, что автомат привез из зоны проведения ООС (АТО) для самозащиты.
Полицейские провели обыск у 34-летнего жителя райцентра: у мужчины изъяли два одноствольных гладкоствольных ружья. По словам владельца, оружие он нашел.
Сейчас следователи Баштанского отдела полиции расследуют материалы уголовных производств, начатых по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Полученное оружие и патроны направлены на экспертизу, после проведения которой будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Напомним, что вчера, 25 мая, в Николаеве полицейские и спецназ задержали мужчину, который продавал боеприпасы.