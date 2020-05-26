Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что сегодняшнее задержание сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен «правильная работа», так как такие люди не должны работать на благо города.

Об этом Александр Сенкевич заявил в комментарии НикВести.

Городской голова добавил, что сотрудники полиции в первую очередь работают с людьми, которые решают вопрос об оплате за выполненные работы.

— Полиция у нас работает в основном по людям, которые так или иначе связаны с оплатой за работы. За этот год это уже второе задержание человека, который связан с техническим надзором. Если это окажется правдой, то я буду убеждён, что мы делаем правильную работу, пресекая людей, которые хотят принимать некачественную работу. Технадзор ставит свою подпись на актах выполненных работ и если в актах есть некачественная работа, а технадзор их подписывает за дополнительную финансовую выгоду, то такой технадзор работать у нас не должен, - акцентировал Александр Сенкевич.

Напомним, что в пресс-службе прокуратуры Николаевской области отметили, что чиновник требовал 6 тысяч гривен от предпринимателя за то, чтобы «не создавать искусственных преград» при подписании актов исполненных работ. Требуемая взяточником сумма составляет 1% от стоимости договора.