|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:34
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:55
|Заход солнца:
|20:55
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.9 грн
|29.7 грн
За минувшие сутки российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевик, Марьинка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.ъ
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
За минувшие сутки российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевик, Марьинка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.ъ