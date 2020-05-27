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В Николаевской области суд к 13 годам тюрьмы приговорил жителя Вознесенска, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Ювенальный прокурор Вознесенской местной прокуратуры поддержал обвинение в уголовном производстве в отношении 40-летнего жителя Вознесенска, который обвинялся в изнасиловании 11-летней дочери (часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).
Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, применяя физическое и психологическое насилие, систематически насиловал свою дочь.
Коллегия судей Вознесенского горрайонного суда признала злоумышленника виновным и назначила ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве будут судить 65-летнего дедушку, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней внучки.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
В Николаевской области суд к 13 годам тюрьмы приговорил жителя Вознесенска, который систематически насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Ювенальный прокурор Вознесенской местной прокуратуры поддержал обвинение в уголовном производстве в отношении 40-летнего жителя Вознесенска, который обвинялся в изнасиловании 11-летней дочери (часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).
Во время судебного разбирательства установлено и доказано, что обвиняемый, применяя физическое и психологическое насилие, систематически насиловал свою дочь.
Коллегия судей Вознесенского горрайонного суда признала злоумышленника виновным и назначила ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве будут судить 65-летнего дедушку, который совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней внучки.