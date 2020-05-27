В Николаевской области разыскивается Петр Милько, житель села Грушевка Первомайского района, который 20 мая ушел с работы, но дома так и не появился. Связь с ним отсутствует, пока его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители проверили круг знакомых, родственников и места, где мог бы находиться пропавший человек, но пока это не дало положительных результатов.

Отмечается, что сегодня к полицейским присоединились спасатели на лодках и военнослужащие командования медицинских сил воинской части А-4619.

Сейчас правоохранители прочесывают окрестности села Грушевка, лесную зону и берег Южного Буга.

Приметы разыскиваемого: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет в джинсы голубого цвета, черную куртку с желтыми полосами на рукавах, кепку черного цвета, красно-голубые кроссовки.

При себе имел сумку через плечо черного цвета с голубыми вставками.

Полицейские призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам без вести пропавшего мужчины. При наличии любой информации о его возможном местонахождении, сообщайте в Первомайский отдел полиции по телефонам (093) 631-84-50, (099) 136-27-34, (05161) 7-53-02 или 102.

Напомним, что Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.