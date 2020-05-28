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Жителям Николаева, которые вымогали у предпринимателя несуществующий долг прокуратура сообщила о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— Следствием установлено, что подозреваемые — жители Николаева и области в возрасте 26 и 27 лет — требовали у местного предпринимателя несуществующий долг, подкрепляя требования угрозами расправой в случае невыплаты 50 тысяч гривен. 26 мая злоумышленники задержаны непосредственно при получении второй части средств в размере 40 тысяч гривен в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали двух местных жителей, вымогавших у предпринимателя долг в размере 50 тысяч гривен.
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Жителям Николаева, которые вымогали у предпринимателя несуществующий долг прокуратура сообщила о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
— Следствием установлено, что подозреваемые — жители Николаева и области в возрасте 26 и 27 лет — требовали у местного предпринимателя несуществующий долг, подкрепляя требования угрозами расправой в случае невыплаты 50 тысяч гривен. 26 мая злоумышленники задержаны непосредственно при получении второй части средств в размере 40 тысяч гривен в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Николаеве задержали двух местных жителей, вымогавших у предпринимателя долг в размере 50 тысяч гривен.