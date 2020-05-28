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В Николаеве, вчера, 27 мая, около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что двое неизвестных избили и ограбили ее соседа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам потерпевшего, когда он возвращался домой, у подъезда дома его ждали двое наглядно знакомых мужчин, которые сразу начали его бить. Когда 46-летний николаевец упал, один из злоумышленников отобрал ключ от его квартиры, злоумышленники забрали из квартиры ноутбук, а пострадавшего забрала скорая.
Вскоре оперативники задержали нападавших, ими оказались 36-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель и его 30-летний товарищ, оба задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, следователи николаевского ГБР, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, все они подозреваются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.
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В Николаеве, вчера, 27 мая, около 23:00 в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что двое неизвестных избили и ограбили ее соседа.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам потерпевшего, когда он возвращался домой, у подъезда дома его ждали двое наглядно знакомых мужчин, которые сразу начали его бить. Когда 46-летний николаевец упал, один из злоумышленников отобрал ключ от его квартиры, злоумышленники забрали из квартиры ноутбук, а пострадавшего забрала скорая.
Вскоре оперативники задержали нападавших, ими оказались 36-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель и его 30-летний товарищ, оба задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, следователи николаевского ГБР, сообщили о подозрении начальнику отделения, оперуполномоченному и начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Николаевской области, а также курсанту Национальной академии внутренних дел, все они подозреваются в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.