Сегодня, 28 мая, на окране города Первомайск Николаевской области спасатели доставали застрявшую в грязи карету скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 11:36 спасателям поступило сообщение о том, что карета скорой медицинской помощи, направляясь на вызов, застряла на грунтовой дороге на окраине города Первомайск.

«По указанному адресу прибыл дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели на автомобиле САСМ-Л, с помощью буксировочного троса вытащили «скорую» на проезжую часть дороги», — отметили в ГСЧС.

Напомним, в Николаеве, из-за дождя, который шел все утро, городские магистрали, улицы и проспекты ушли под воду.