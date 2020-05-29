Правоохранители установили фирмы-перевозчиков, причастных к конфликту со стрельбой в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД напомнили, что конфликт произошел «из-за распределения пассажиропотока» в общественном транспорте. Ведомство назвало конкретные маршруты, связанные с этим делом. Владельцами оказались предприниматели из Киева и Броваров.

«Установлено, что по направлению «Бровары-Киев» работает маршрут 701, который обслуживает броварское ООО «Союзавто», и маршрут 706 ООО «Евроавтоальянс», владельцами которого являются предприниматели из Киева», — говорится в сообщении.

Также правоохранители говорят, что участники конфликта приехали в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 со стороны Киева.

«После стрельбы вооруженные мужчины сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, которые полиция оперативно объявила в розыск», — добавили в МВД.