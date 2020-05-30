Полиция классифицирует перестрелку в Броварах Киевской области как тяжкое преступление, совершенное группой лиц. Все виновные в произошедшем будут жестоко наказаны.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в видеообращении, опубликованном на официальном сайте МВД Украины.

— Относительно организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков относятся, к сожалению, выше интересов людей, — сказал Арсен Аваков .

По его словам, детали преступления знает президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела, — подчеркнул Арсен Аваков.

Он подтвердил озвученную ранее полицией причину инцидента — конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

— Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем — 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год — около 220 миллионов гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок — легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика — нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и «забили стрелку», как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них — это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 гривен в день. Мой долг сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьму, — подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, в Броварах на Киевщине сегодня утром, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси.

Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».

Позже Президент Владимир Зеленский заслушал отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о перестрелке в Броварах Киевской области, которое произошло утром 29 мая.