В Николаевской области по состоянию на 10:00 31 мая выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщается в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Всего в области зафиксированы 294 случая COVID-19, из них 55 медиков.

Из всех 294 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев - 53 человека;

— Южноукраинск - 44 человека;

—Первомайск - 11 человек;

— Арбузинский район - 6 человек;

— Братский район - 3 человека;

— Витовский район - 1 человек;

— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

— Врадиевский район - 25 человек;

— Вознесенский район - 60 человек;

— Казанковский район - 1 человек;

— Кривоозерский район - 8 человек.

— Николаевский район - 1 человек;

— Николаевский район - 38 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Всего выздоровели - 154. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.

Всего обследовано методом ПЦР — 6636 человека, из них за последние сутки - 238.

За минувшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 2 человека. Один человек был

госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», еще один проходит амбулаторное лечение.

По состоянию на 10:00 31 мая на стационарном лечении находится 29 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» — 19 человек, из них 15 больных и 4 с подозрением; еще 10 больных COVID-19 проходят лечение в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.

Как сообщалось, за сутки в Украине коронавирусную болезнь выявили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.