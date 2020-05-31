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В Николаевской области по состоянию на 10:00 31 мая выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщается в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС.
Всего в области зафиксированы 294 случая COVID-19, из них 55 медиков.
Из всех 294 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 53 человека;
— Южноукраинск - 44 человека;
—Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 25 человек;
— Вознесенский район - 60 человек;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 8 человек.
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели - 154. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.
Всего обследовано методом ПЦР — 6636 человека, из них за последние сутки - 238.
За минувшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 2 человека. Один человек был
госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», еще один проходит амбулаторное лечение.
По состоянию на 10:00 31 мая на стационарном лечении находится 29 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» — 19 человек, из них 15 больных и 4 с подозрением; еще 10 больных COVID-19 проходят лечение в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.
Как сообщалось, за сутки в Украине коронавирусную болезнь выявили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.
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В Николаевской области по состоянию на 10:00 31 мая выявлен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.
Об этом сообщается в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС.
Всего в области зафиксированы 294 случая COVID-19, из них 55 медиков.
Из всех 294 подтвержденных случаев по месту жительства:
— Николаев - 53 человека;
— Южноукраинск - 44 человека;
—Первомайск - 11 человек;
— Арбузинский район - 6 человек;
— Братский район - 3 человека;
— Витовский район - 1 человек;
— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;
— Врадиевский район - 25 человек;
— Вознесенский район - 60 человек;
— Казанковский район - 1 человек;
— Кривоозерский район - 8 человек.
— Николаевский район - 1 человек;
— Николаевский район - 38 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Всего выздоровели - 154. Умерло всего от последствий COVID-19 - 7.
Всего обследовано методом ПЦР — 6636 человека, из них за последние сутки - 238.
За минувшие сутки с подозрением на COVID-19 обратились 2 человека. Один человек был
госпитализирован в «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», еще один проходит амбулаторное лечение.
По состоянию на 10:00 31 мая на стационарном лечении находится 29 человек, больных COVID-19 или с подозрением, из них: в «Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней» — 19 человек, из них 15 больных и 4 с подозрением; еще 10 больных COVID-19 проходят лечение в Южноукраинской городской многопрофильной больнице.
Как сообщалось, за сутки в Украине коронавирусную болезнь выявили у 468 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 227 пациентов выздоровели.