В Броварах суд избрал меру пресечения уже 12 участникам перестрелки.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.
— По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, — говорится в сообщении.
На 31 мая сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, 23 лицам.
Утром сообщалось, что суд избрал меру пресечения 11 лицам — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.
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В Броварах суд избрал меру пресечения уже 12 участникам перестрелки.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.
— По состоянию на 18 часов 12 фигурантам суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, — говорится в сообщении.
На 31 мая сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, 23 лицам.
Утром сообщалось, что суд избрал меру пресечения 11 лицам — содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.