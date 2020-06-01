За последние двое суток во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что журналисты были ранены, подвергались нападениям или преследованиям со стороны протестующих или полицейских в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

По словам руководителя MSNBC Али Велши, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый против работников СМИ, несмотря на то, что они показывали свои журналистские удостоверения. Полицейские в ответ говорили: «Нам все равно!» и продолжали стрелять.

Среди пострадавших журналистов — команда репортеров CNN, которых арестовали в Миннеаполисе 29 мая. В Нью-Йорке 30 мая были арестованы репортер Huffington Post Кристофер Мэйтс и обозреватель CNN Кит Бойкин.

Об избиении, применении к ним слезоточивого газа и резиновых пуль сообщили представители Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, Huffington Post, 9NEWS.

Также отмечается, что с тех пор как начались протесты пострадали восемь журналистов AP.

Напомним, что в Миннеаполисе автоцистерна проехала через толпу протестующих, которые вышли на улицу города после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Водитель получил травмы и находится в больнице.

Американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на «радикальных левых анархистов».