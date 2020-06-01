В Николаевской области, на трассе Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков во время движения загорелся автокран МАЗ.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в НИколаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 8:31, сегодня 1 июня.

Спасатели, которые приехали на вызов обнаружили, что загорелся моторный отсек автокрана, в течение 20 минут пожар потушили, вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в ночь на 1 июня, в Варваровке загорелся припаркованный автобус.