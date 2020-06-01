В Николаевской области, на трассе Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков во время движения загорелся автокран МАЗ.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в НИколаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 8:31, сегодня 1 июня.
Спасатели, которые приехали на вызов обнаружили, что загорелся моторный отсек автокрана, в течение 20 минут пожар потушили, вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в ночь на 1 июня, в Варваровке загорелся припаркованный автобус.
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В Николаевской области, на трассе Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков во время движения загорелся автокран МАЗ.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в НИколаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 8:31, сегодня 1 июня.
Спасатели, которые приехали на вызов обнаружили, что загорелся моторный отсек автокрана, в течение 20 минут пожар потушили, вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в ночь на 1 июня, в Варваровке загорелся припаркованный автобус.