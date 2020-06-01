В Вишневом под Киевом экс-сотрудник полиции открыл стрельбу после того, как прохожие сделали ему замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что конфликт между пешеходами и 34-летним экс-сотрудником полиции произошел из-за неправильно припаркованной машины, далее ссора переросла в драку, во время которой мужчина достал пистолет и начал хаотично стрелять.

Полиция, которая прибыла на место происшествия изъяла у злоумышленника пистолет с резиновыми пулями.

— Мужчина добровольно отдал полицейским оружие - устройство для отстрела резиновыми пулями, который в дальнейшем будет направлен для проведения экспертизы. Всех участников инцидента осмотрели медики. Всех фигурантов конфликта направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, - сообщили в полиции.

Отмечается, что 34-летний стрелок был уволен из Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, в том числе за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, в Броварах на Киевщине, 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку. Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси. Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».