В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.

Видео задержания опубликовал Киев.Оперативный в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе МВД в 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро задержали.

— Сегодня, около 14 часов, на службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативную группу, взрывотехников и другие службы. Информация уточняется и обновляется, - сказано в сообщении.

Как сообщил в своем Телеграм-канале журналист Макс Назаров мужчина, который угрожал взорвать мост 1988 года рождения, кроме того он находится на учете в психдиспансере.

Из-за сообщения о минировании моста ограничена работа метро - красная ветка работает от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до «Дарницы».

Напомним, в сентябре 2019 года в Киеве военный угрожал взорвать мост Метро, тогда в задержании участвовали ряд подразделений Нацполиции: патрульные, КОРД, водная полиция, авиаподдержка, кинологи, взрывотехники, криминалисты и психологи. Мужчина был вооружен и стрелял в воздух из автомата.



