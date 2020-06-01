Бойцы киевского полицейского спецподразделения КОРД спустили штурмовую служебную собаку на злоумышленника, который в понедельник, 1 июня, угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook.

— Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемоданы с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали, — отметил Артем Шевченко.

По его словам, учитывая потенциальные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника — всего 300 полицейских.

Артем Шевченко уточнил, что оружия и бомбы у задержанного не оказалось – только муляж, состоящий из баллонов, земли, проводов и пульта управления.

Напомним, сегодня, около 14 часов, на службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Спустя час «минера» задержали.