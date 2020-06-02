К 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества осуждён киевлянин, который поставлял амфетамин военнослужащим учебного центра «Десна» в Черниговской области.

Об этом сообщили в военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«По публичному обвинению военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины осужден гражданский, который сбывал военнослужащим психотропное вещество «амфетамин» в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что на протяжении 2017-2018 лет киевлянин на собственном автомобиле неоднократно доставлял военнослужащим учебного центра «Десна» амфетамин в особо крупных размерах.

Осенью 2018, во время очередной попытки передать наркотики, злоумышленник был задержан военной прокуратурой Киевского гарнизона во время совместной спецоперации с Главным управлением УСБ Украины в г. Киеве и Киевской области и следственным управлением ГУ Национальной полиции в Киевской области.

По информации военной прокуратуры, в ходе обыска автомобиля задержанного изъято почти 100 г амфетамина, который последний приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта.

«1 июня 2020 Дарницкий районный суд города Киева полностью согласился с доводами стороны обвинения — военной прокуратуры Киевского гарнизона. Суд признал наркоторговца виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — подытожили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков, общая стоимость изъятого «товара» составляет почти 10 миллионов гривен.

Ранее в Николаеве задержали семейную пару за торговлю наркотиками: в день они делали до 90 «закладок».