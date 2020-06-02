Полицейские Заводского района задержали ранее судимого николаевца, который в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом своего собутыльника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 31 мая в полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации с ножевым ранением живота 27-летнего мужчины.

— Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 56-летнего ранее судимого местного жителя. Как оказалось мужчины в течение нескольких суток употребляли алкоголь дома у злоумышленника за счет пострадавшего, после чего тот ушел, а когда через некоторое время вернулся, фигурант уже впускать его обратно отказался. Из-за этого между ними на лестничной клетке возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и ранил оппонента, - сказано в сообщении.

Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и по согласованию с прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

— Сейчас следствие продолжается. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения, мужчине грозит до шести лет заключения, - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей сестры.