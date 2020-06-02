Коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 сотрудников Харьковского областного лабораторного центра. Двое из них находятся в больнице, восьмеро — на самоизоляции.

Об этом сообщает KharkivToday, ссылаясь на начальника управления информационной политики Департамента массовых коммуникаций ХОГА Ксению Ярикову.

По информации руководства центра, «вирус занесен извне от мужа сотрудницы по контакту». У заболевших не было контакта ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом. Положительный диагноз у заведующей эпидемиологическим отделом и 5 эпидемиологов, помощника эпидемиолога, санитарки, юриста и водителя.

Утверждается, что на работу учреждения это не повлияло. Всего в Харьковском областном лабораторном центре, расположенном в Померках, работает около 200 сотрудников.

Напомним, в Николаевской области обследовали работников службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые контактировали с больными на COVID-19, по результатам обследования результаты у всех медиков негативные.