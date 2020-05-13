В Николаевской области обследовали работников службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые контактировали с больными на COVID-19, по результатам обследования результаты у всех медиков негативные.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Как известно Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19», которым, в частности, предусмотрено обязательное тестирование медицинских работников, которые работают в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным.

— КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» обеспечен средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве из расчета на 2,5-3 месяца работы. Ситуация по противодействию распространению коронавируса в Николаевской области и обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты находятся на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения облгосадминистрации, - сообщили в ОГА.

В то е время вчера, 12 мая, депутат Николаевского областного совета, член депутатской группы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анна Воронок объявила сбор средств для закупки средств защиты для медиков Арбузинского района.