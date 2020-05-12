Депутат Николаевского областного совета, член депутатской группы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Анна Воронок объявила сбор средств для закупки средств защиты для медиков Арбузинского района.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат сообщила, что выделенных денег из местных и областного бюджетов не хватает на закупку средств защиты, а некоторые из них просто невозможно достать. Потому, Анна Воронок предоставила реквизиты больниц и общественных организаций, и попросила всех неравнодушных людей помочь деньгами.

— Хочу обратиться к каждому из вас с просьбой о посильном участии в помощи общине нашего района на выполнение первоочередных мероприятий, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемии коронавирусной болезни (COVID-19). Население нашего района составляет примерно 20 000 человек, среди них есть люди разных профессий, которые не смогут оставаться дома или работать дистанционно, среди них одинокие пожилые люди и малообеспеченные лица, работники сельского хозяйства, среди них есть патрульные, работники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - прим.), работники экстренной медицинской помощи, семейные врачи и работники амбулаторий, медики, работающие в центральной районной больнице, работники социальной защиты. Когда и в каком количестве будет поступать централизованная государственная помощь на сегодня неизвестно, но точно известно, что на складах количество средств ограничено, некоторые позиции сегодня приобрести проблематично. Я обращаюсь к Вам, мои друзья, знакомые, нам нечего делить, мы должны быстро собрать средства для того чтобы приобрести все необходимо и защитить наших людей, — пишет Анна Воронок.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.

Также отметим, что по состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.

В свою очередь главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.