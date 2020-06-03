Главу Новобугского райавтодора подозревают в завладении 120 тысячами гривн, которые должны были быть направлены на ремонт и обслуживание дорог.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Под процессуальным руководством Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1 сообщено о подозрении и.о. начальнику филиала «Новобугский райавтодор» ГП «Николаевский облавтодор» в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по части 2 статьи 191 УК Украины.
По версии следствия, чиновник завладел бюджетными средствами в сумме 120 тысяч гривен, выделенных из бюджета на выполнение обязательств ГП «Николаевский облавтодор» перед подрядчиком в связи с проведенным им ремонтом и обслуживанием дорог.
Досудебное расследование по данному факту продолжается, проводятся следственные действия.
Напомним, что главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.
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Главу Новобугского райавтодора подозревают в завладении 120 тысячами гривн, которые должны были быть направлены на ремонт и обслуживание дорог.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.
Под процессуальным руководством Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1 сообщено о подозрении и.о. начальнику филиала «Новобугский райавтодор» ГП «Николаевский облавтодор» в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по части 2 статьи 191 УК Украины.
По версии следствия, чиновник завладел бюджетными средствами в сумме 120 тысяч гривен, выделенных из бюджета на выполнение обязательств ГП «Николаевский облавтодор» перед подрядчиком в связи с проведенным им ремонтом и обслуживанием дорог.
Досудебное расследование по данному факту продолжается, проводятся следственные действия.
Напомним, что главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.