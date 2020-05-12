Главный бухгалтер КП «Николаевский областной дом ребенка» подозревается в завладении 500 тысячами гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 1.

По версии следствия, он в период с октября 2019 по март 2020 года, злоупотребляя служебным положением, на основании предоставленных электронных документов с внесенными недостоверными сведениями, безосновательно перечислил на карточные счета бухгалтера и экономиста «Дома ребёнка» деньги учреждения.

Всего бухгалтер перечислил свыше 200 тысяч гривен и завладел бюджетными деньгами в сумме около 500 тысяч гривен, переведя их на собственный карточный счет.

Незаконные действия главного бухгалтера квалифицированы как умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для других физических лиц, использование служебного положения и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно (статья 364 и статья 191 УК Украины) .

В настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об отстранении от должности подозреваемого и избрании меры пресечения.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц к совершению этого преступления, в том числе руководство коммунального предприятия «Николаевский областной дом ребенка».

Напомним, что полиция и прокуратура считают, что служащие Департамента образования и науки Николаевской ОГА и КУ «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского облсовета в сговоре с должностными лицами предприятия-подрядчика присваивали средства.