Днепровский райойнный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который сообщил о заминировании моста Метро в понедельник, 1 июня.

Соответствующее решение в среду приняла судья Оксана Метелешко, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тысяч гривен», — говорится в сообщении.Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро.