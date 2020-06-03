В Министерстве обороны США не поддерживают применение войск против протестующих. Армия будет применятся в самом крайнем случае.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает РБК-Украина.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил губернаторам штатов применением армии для подавления протестов, если они сами не смогут навести порядок с помощью местных полицейских.

Речь идет о применении так называемого «Закона о восстаниях», подписанного 3-м президентом США Томасом Джефферсоном в 1807 году. Документ уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления восстания, которое угрожает государству или его жителям. Закон, фактически, открывает возможность для использования федеральных вооруженных сил, которыми угрожал Трамп.

— Я не поддерживаю применение закона о восстании. Применение действующих военных сил в роли правоохранительных органов должно использоваться только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не в одной из таких ситуаций, - заявил Марк Эспер.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки. Уже задержано около 10 тысяч человек, счет погибших идет на десятки как среди полицейских, так и среди протестующих.

Напомним, что в США с начала протестов в связи с гибелью в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда арестованы около 4 тысяч человек.