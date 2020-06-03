Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админграницы между Крымом и Херсонской областью.

Об этом «Крым.Реалии» сообщил адвокат Ислям Велиляев.

— Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведение военной службы, — говорит Ислям Велиляев.

Ислям Велиляев рекомендовал своему подзащитному Евгению Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его воинской службы.

— По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы, — подчеркнул Ислям Велиляев.

По словам Исляма Велиляева, допрос Евгения Добринского длился примерно полтора часа.

— Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него, — говорит Ислям Велиляев.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского, о задержании которого накануне сообщила российская ФСБ.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины ранее сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.